Universidad de Chile continúa trabajando en reforzar su plantel de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional. Tras anunciar a Antonio Díaz, los azules estarían tras los pasos de un defensor de River Plate.

Se trata de David Martínez, defensor argentino-paraguayo del elenco bonaerense, que solo ha disputado 182 minutos en lo que va de la temporada.

Si bien el representante del zaguero aseguró que no existe ofrecimiento por parte de la U, se mostró abierto a negociar el posible traspaso.

“Un amigo, que es intermediario, me contó que la U está interesada en David, pero todavía no me llamó nadie del club”, dijo Renato Corsi, agente del futbolista a Radio Continental.

“Si me llaman (desde Chile), los voy a atender con mucho gusto y se lo voy a comunicar a David. Yo creo que si el contrato de él es bueno o más o menos parecido al de River, le va a interesar, porque la U es un club espectacular”, agregó.