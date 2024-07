Luego de su participación en la Eurocopa, el defensor Jan Vertonghen anunció su retiro de la selección de Bélgica.

“Gracias por todos los recuerdos. He vivido mi sueño”, publicó en su cuenta de Instagram con fotografías de su debut con la selección en 2007 y de su última participación con los Diablos Rojos en la reciente Eurocopa.

Vertonghen se retira de la selección tras disputar 157 minutos, convirtiéndose en el futbolista con más partidos jugados con el combinado belga.

El zaguero de Anderlecht, además, se alza como el séptimo futbolista con más participaciones internacionales de las selecciones europeas, por detrás de Cristiano Ronaldo (211), Sergio Ramos (180), Luka Modric (178), Gianluigi Buffon (176), Iker Casillas (167) y Vitalijs Astafjevs (166).

Por su parte, la selección de Bélgica le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de X para despedirlo. “Nos demostraste lo que significa ser un verdadero Diablo Rojo. ¡Te extrañaremos, Jan!”, indicó.

From the training ground to the pitch, you've shown us what it means to be a true Red Devil. We'll miss you, Jan! 🦸‍♂️ #MerciJan pic.twitter.com/VdcRkmeDCj

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 5, 2024