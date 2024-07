Comparte

Luego de las contundentes palabras de Alexis Sánchez contra sus detractores, Patricio Yáñez reaccionó a los dichos del Maravilla y aseguró que seguirá recibiendo críticas si mantiene su manera de jugar.

“Ha sido la mejor generación, yo no lo veo como intocable. Yo creo que a partir del Mundial de Rusia que se han venido farreando de manera increíble. De ahí en adelante, unos más, otros menos, han venido respondiendo a nivel de clubes, pero a nivel de selección no ha pasado absolutamente nada”, dijo en la Segunda Edición de Deportes en Agricultura.

“Yo creo que Alexis confunde o no tiene claro lo que es destacar con lo que tienes que responder, con tu realidad”, agregó.

Por último, Pato apuntó que “cuando ellos estaban en la generación dorada era parte de su realidad, hoy Alexis es un jugador que no te aporta demasiado y si él no cambia su manera de jugar, o Gareca no lo ubica en una zona donde pueda ser más útil, va a seguir recibiendo críticas. Eso es una cuestión que no tiene nada que ver con lo que hizo o con lo extraordinario jugador que es”.