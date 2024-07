Comparte

La eliminación de Portugal a manos de Francia en la Eurocopa 2024 abrió la incógnita sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en el fútbol. Sin embargo, según el ex futbolista rumano Adrián Mutu, el portugués aún tiene objetivos por cumplir a sus 39 años.

En conversación con iAm Sport, Mutu, quien brilló con las camisetas de la Juventus, Inter y Chelsea, entre otros, se refirió a la situación de CR7 y aseguró que el capitán de Portugal pretende cumplir un sueño muy parecido al de LeBron James. “Tiene un objetivo antes de retirarse. Quiere jugar un partido oficial con su hijo y es por eso que no para. Es su verdadera motivación”, aseguró el rumano.

“Con el Al-Nassr es posible. Si acaba en otro equipo, no lo sé. Con el Real Madrid sería más difícil. Jugar un tiempo durante una temporada, no creo que sea imposible“, añadió el ex futbolista.

Actualmente, Cristiano Ronaldo Jr tiene 14 años y milita en las categorías inferiores del Al-Nassr, en Arabia Saudí.

Cabe recordar la situación de LeBron James en Los Ángeles Lakers, quien comparte plantel junto a su hijo, Bronny, luego de pasar la selección del Draft de la NBA en el puesto 55.