Esta tarde Argentina definirá las semifinales de la Copa América ante Canadá y una de las incógnitas en la albiceleste es la presencia de Lionel Messi en cancha por los problemas físicos que evidenció a lo largo del torneo. Para el comentarista de Puntapié Inicial, Cristián Caamaño, el capitán trasandino está lejos de su mejor momento futbolístico.

“Indudablemente que hoy la condición física de Messi no es la mejor, no es la más óptima. Hace rato que ya viene con poca regularidad en cuanto a partidos seguidos en el Inter de Miami y las lesiones le vienen sucediendo. No lesiones suficientemente largas, pero si lo dejan afuera dos o tres partidos para que de pronto, cuando en un partido serio, una final, algo definitorio, ya lo tengan que utilizar“, señaló Caamaño a los micrófonos de Radio Agricultura.

La eterna comparación: Messi vs Cristiano

Luego, el comentarista comparó al argentino con su archirrival, Cristiano Ronaldo: “Indudablemente a sus 37 años quizás no ha tenido esa continuidad que por ejemplo, hasta ahora tenía Cristiano Ronaldo. Venía de vuelta y en el Manchester United ya no tenía esa injerencia del juego, esa determinación. Pero claro, sigue siendo superestrella y el grupo lo sostiene, sobre todo a Messi y la Argentina lo rodea”, apuntó.

Para Caamaño, una muestra de ello es la declaración de De Paul que “antes de evaluar el partido, le daba las gracias a Messi porque había hecho un enorme esfuerzo por estar en ese compromiso. Entonces, cuando un compañero antes de analizar su gol dice que ‘antes que nada quiero agradecer a Leo que estuvo muy bien, fenomenal lo que se cuidó, lo que se entregó. Si ustedes vieran cómo estaba su pierna’, entonces eso ya demuestra que adentro hay una Messi-religión y bueno, el jugador se la ganó. En este caso Messi se la gana absolutamente enfrente de todos sus compañeros y frente a su entrenador”.