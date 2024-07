Comparte

La estrella de la selección de Francia, Kylian Mbappé, lamentó la eliminación de la Eurocopa ante España y fue autocrítico con su desempeño en el torneo continental.

“No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Él (Didier Deschamps) dijo que no debíamos rendirnos, que teníamos que seguir adelante, que el fútbol no era un largo río tranquilo y que a veces se gana y a veces se pierde”, dijo tras el compromiso.

“Mi ambición era ser campeón de Europa, mi ambición era hacer una buena Eurocopa, pero no hice ninguna de las dos cosas. Es una decepción”, agregó.

“No estuve bien y nos vamos a casa, así de simple. Necesito descansar. Después de eso, me voy para empezar una nueva vida”, sentenció.