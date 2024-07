España se convirtió en el primer finalista de la Eurocopa. La Roja derrotó por 2-1 a Francia e irá por su cuarto título continental.

El partido comenzó cuesta arriba para el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente, puesto que a los a los 8 minutos Randal Kolo Muani abrió el marcador para el combinado galo con un certero cabezazo.

Sin embargo, los españoles reaccionaron e igualaron con un golazo de larga distancia de Lamine Yamal a los 21 minutos.

Y solo instantes más tarde, Dani Olmo recepcionó un balón en el área francesa y tras sacarse a un defensor de encima, sorprendió con un potente remate para decretar el 2-1 definitivo (25’).

De esta forma, España se inscribió en su quinta final de Eurocopa y espera rival entre Países Bajos e Inglaterra.

Spain book their place in the final! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/9xororAdFU

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 9, 2024