Taylor Fritz (12° del ranking ATP) avanzó a los cuartos de final de Wimbledon después de una impresionante victoria contra Alexander Zverev (4°). El estadounidense remontó dos sets en contra (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 6-3) mientras el alemán lidiaba con una lesión en la rodilla.

Aunque Zverev se retiró con aplausos del público, una celebración desmedida tras el partido ha generado controversia.

El video de la polémica

Morgan Riddle, la pareja de Fritz, publicó un video en redes sociales tras la victoria. El mensaje incluido en el video, “Cuando tu hombre gana por todas las mujeres” ha sido interpretado como una crítica indirecta a Sascha, debido a sus pasados problemas legales por acusaciones de violencia doméstica.

Zverev ha enfrentado dos acusaciones de este tipo. La primera, realizada por su exnovia Olya Sharypova, llevó a una investigación por parte de la ATP que concluyó sin consecuencias debido a la falta de pruebas. La segunda acusación provino de Brenda Patea, también exnovia y madre de su hija. El pasado 7 de junio, un tribunal en Berlín archivó el caso, pero el tenista tuvo que pagar una multa de 200.000 euros como parte de un acuerdo.

La publicación de Riddle no pasó desapercibida y molestó a Zverev, quien comentó en la rueda de prensa después del partido: “Creo que había gente en su box, no del mundo del tenis, que no suelen ver todos los partidos y que se han pasado un poco.”

Mientras Fritz se prepara para enfrentar a Lorenzo Musetti (25°) en los cuartos de final, Zverev se enfocará en recuperarse de su lesión. A pesar de la polémica fuera de la cancha, ambos jugadores demostraron profesionalismo y respeto mutuo durante el encuentro.

Durante este martes, Riddle bajó el video en cuestión y subió una declaración pública en la que señaló: “En cuanto a mis historias de ayer… las retiré en cuanto me di cuenta del malentendido y de lo desproporcionadas que habían llegado a ser por los medios de comunicación. No se trata de nada que haya pasado fuera de la pista de tenis y no hay mala sangre entre nadie”.