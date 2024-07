Comparte

El registro de un dirigente secando el sudor al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia durante la semifinal de Copa América entre la Albiceleste y Canadá generó todo tipo de comentarios.

Y es que el video se viralizó rápidamente en las redes sociales, provocando diversas reacciones. Fue tal el impacto que tuvo, que fue el propio mandamás de la AFA quien utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido.

En primer lugar, Tapia compartió una fotografía junto al dirigente en cuestión sosteniendo una toalla. Luego, al ser consultado, afirmó que “estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas”.

“No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo para acompañarme. Esto también es la selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, se defendió.