Hace algunos días Alexis Sánchez analizó el desarrollo de los futbolistas jóvenes en Chile y afirmó que la capacidad de aprendizaje del jugador nacional es más lenta en comparación a los valores de Argentina.

“Yo le exijo a los jóvenes chilenos en la selección, Darío Osorio, Marcelino Núñez, Lucas Assadi… los comparo con Lautaro Martínez; en los entrenamientos le enseño dos cosas y él aprende rápido. Al jugador chileno le cuesta un poco eso. El argentino capta rápido”, dijo en conversación con Mark González.

Sobre esta situación fue consultado Lucas Assadi, quien en conferencia de prensa reaccionó a los dichos del Maravilla. “Me lo tomo de buena manera, que me tenga considerado. Siempre me habla, me aconseja, me dice las cosas que podría hacer mejor, que podría mejorar”, dijo el volante de Universidad de Chile.

Poniendo como ejemplo a Lamine Yamal, joven español de 16 años que brilla en la Eurocopa, Assadi afirmó que “yo siento que todas las carreras son diferentes. Lamine hizo un golazo ayer, es extraordinario. Si es por comparar, Darío (Osorio), un amigo mío, se fue y la está rompiendo. Todas las carreras son diferentes”.

El duelo ante Everton

Assadi, además, anticipó la semifinal de vuelta de la Zona Centro Norte de la Copa Chile, donde deberán revertir el 2-1 de la ida ante Everton de Viña del Mar para avanzar en el torneo. “El partido del domingo lo estamos tomando con toda la seriedad posible, entrenando a full y entrenando lo que pide el profe”, afirmó.

“Es un partido definitorio, de vida o muerte para nosotros. Queremos pasar, queremos hacerlo de la mejor manera. Vamos a ir a ganar al Nacional”, sentenció.