El volante de Universidad de Chile, Ignacio Vásquez, anticipó la semifinal de la Zona Centro Norte de la Copa Chile ante Everton y avisó que saldrán con todo para dar vuelta la llave y avanzar a la final del torneo.

“Everton es un rival muy fuerte, jugó un gran partido, un gran primer tiempo. Después que le expulsan a uno nosotros empezamos a dominar el partido. Pero vamos a salir a ganar, hemos entrenado en la semana para salir a ganar y quedarnos con la llave, porque será muy importante de cara al segundo semestre”, dijo a los canales oficiales del club.

Sobre su presente en el club, en tanto, el joven mediocampista afirmó estar “contento por lo que se está dando en el plantel, pero con calma. Lo he dicho siempre en las entrevistas que me ha tocado dar, que tengo mucho por mejorar, por aprender, y creo que mis compañeros y el profe me han ayudado mucho a seguir creciendo. Ojalá poder seguir teniendo un protagonismo bueno en el plantel”.

“Para mí es un placer entrenar y jugar con ellos, es muy bonito. Hay jugadores que veía en la tele, en la selección y que ahora los tengo de compañeros. Que ellos me elogien es un gran esfuerzo mío, pero me lo tomo con calma. Tengo mucho por mejorar y con el paso del tiempo seré mejor”, agregó.

Por último reveló sus objetivos en la U. “Grupal es siempre ir por todo aquí en la U. Ganar, ser campeones e ir a copas internacionales siempre será el objetivo. E individual, tener mayor protagonismo en el plantel, las condiciones las tengo. Hay mucho por mejorar, pero de a poquito vamos a ir yendo para arriba”, cerró.