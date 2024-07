Comparte

Luis Suárez se mostró molesto por los festejos colombianos tras la clasificación en Copa América. El uruguayo tuvo un fuerte encontrón con los jugadores Cafeteros una vez finalizado el partido.

Tras consumarse la eliminación de Uruguay en manos de Colombia, Suárez se enfrascó en una discusión con Miguel Borja. El Charrúa se vio bastante enojado ante el atacante colombiano.

En zona mixta, el ex delantero de Barcelona se refirió al jugador de River Plate y aseguró: “Lo que más me molesta es su forma de babosear, de celebrar, no tiene ningún sentido”.

“Pasar así, delante de un compañero de profesión, queda feo, pero el de arriba está mirando todo y todo vuelve”, agregó el atacante sobre Borja.

Suárez se puso como ejemplo junto a sus compañeros tras superar a Brasil en la fase previa por penales. “Ninguno le pasó por delante a ningún jugador. Al contrario, fuimos a saludarlos porque somos colegas dentro de la cancha, sabemos el sufrimiento que se vive en una derrota”, argumentó.

Uruguay quedó fuera de competencia y fue la Selección Colombia la que logró su inédito acceso a la final de Copa América tras 23 años.