Tras la clasificación de Colombia a la final de la Copa América 2024, con triunfo 1-0 sobre Uruguay, los jugadores charrúas se enfrascaron en una brutal pelea con aficionados cafetaleros que no dejó indiferente a nadie. En Puntapié Inicial, Pato Yáñez apuntó sus dardos en contra de la organización del torneo y recordó un hecho similar que ocurrió durante las clasificatorias sudamericanas entre brasileros y argentinos en el Maracaná.

“Esto pasó en el partido en Brasil, con Argentina, cuando los jugadores se fueron, se paró el partido por lo mismo. ¿Dónde están las cabezas pensantes, la materia gris de Conmebol? En un estadio de este nivel ¿cómo no ubican a los familiares en un sector? Tú ves en todos los estadios europeos que hay un sector de palcos donde están los familiares de los futbolistas. Son sudamericanos, no nos olvidemos”, aseguró el comentarista de Deportes en Agricultura.

Pero Pato Yáñez no se quedó ahí y realizó una comparación con los hechos de violencia ocurridos, también, en la previa de las semifinales de la Eurocopa: “¿Viste lo que pasó afuera de un bar entre hinchas de Países Bajos e Inglaterra? Destrozaron el bar. Entonces, no nos olvidemos que el fútbol genera, y más en los sudamericanos. Esta cuestión la hemos visto. Si ya los uruguayos querían mocha al término del partido, querían agarrarse a coscachos”.

“Es siempre lo mismo. Pierde Argentina, miras feo a Tomate y viene y ‘¿por qué me estás mirando feo?’. Van a buscar la mocha, enredar las cosas para no reconocer. Lo de ayer, cómo las cabezas pensantes, los organizadores, que ganan mucha ¿cómo no tienen la capacidad de aislar? primero, ya que no tiene que ver solo con familiares, pero no mezcles las barras si sabes que puede quedar la cagá (sic)”, concluyó.