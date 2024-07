Comparte

Pocos días antes del inicio de Wimbledon el rendimiento de Novak Djokovic (2° del ranking ATP) era toda una incógnita luego de la operación a la que tuvo que someterse tras lesionarse apenas un mes antes del torneo. Hoy el serbio buscará un paso a la final del tercer Grand Slam de la temporada con el objetivo de ganar su octavo título y convertirse en el campeón más longevo sobre el césped inglés.

En conversación con el diario francés L’Equipe, el kinesiólogo francés Jean-Georges Cellier, quien fue el encargado de la recuperación de Nole para poder enfrentar el torneo de la mejor manera, aseguró que el trabajo junto al ex número uno del mundo “es una aventura memorable que no olvidaré pronto. Trabajé con muchos grandes atletas, campeones olímpicos, pero un hombre con tanta fuerza de voluntad como Novak no sabía que existía“.

“Muchos deportistas tienen la impresión de darse los medios, pero con Djokovic entré en otra dimensión. Tiene dentro de él un poder y una fuerza interior únicos. En Belgrado, estaba lejos de saber que podría jugar Wimbledon, pero ya estaba trabajando en su hombro. Es una máquina. No hace este esfuerzo porque esté lesionado, es su filosofía de vida, su equilibrio”.

En un torneo en el que Novak Djokovic vino de menos a más, el serbio venció a Vit Kopriva, Jacob Fearnley, Alexander Popyrin, Holger Rune y, por walkover, a Álex de Miñaur. Durante esta mañana se medirá ante la sorpresa del torneo, el italiano Lorenzo Musetti (25°), para definir quién llegará a la final de Wimbledon de este domingo.