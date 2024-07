Comparte

Este viernes En sus Marcas de Agricultura TV recibe a la tenista sub-16 número uno de Chile, Carmenluz “Kalu” Calderón, quien abordó los próximos desafíos en el Sudamericano de Lima, las ganas de competir en el circuito de Estados Unidos con una beca universitaria y el apoyo que recibe de su familia para estar en la élite del tenis nacional, en su categoría.

En conversación con Matías Fuenzalida, Calderón contó que llegó al tenis “por un taller de educación física en el colegio, que quedaba frente al club de tenis en Zapallar. Antes jugaba fútbol, me encantaba, era la única niña en el taller de fútbol de mi colegio. Desde los tres años, también ando a caballo”.

“Cuando comencé en el tenis, los profesores me insistían que fueran, me ofrecían descuentos en el precio de las clases y yo le insistía a mi mamá que me llevara. Para mi cumpleaños mi tía me regalo dos meses de clases de tenis, justo en ese tiempo iba a realizarse un torneo de iniciación en el tenis, tenía ocho años, y gané ese torneo”, añadió.

“Cuando empecé no conocía a Massú ni González”

Sobre sus inicios en la competencia, la número uno del país sub 16 explicó que “luego fui al club Manquehue y también lo gané. Solo tenía un mes de entrenamiento, no conocía a ningún tenista, no sabía quién era Massú ni González. El profesor me dijo que para clasificar al Master, tenía que ir a Talca a competir, y también gané ese torneo.

“Mi sueño es llegar a Estados Unidos a estudiar con una beca deportiva y bueno, para luego seguir con el tenis. Para llegar a esa instancia hay que pensar en ranking internacional y tengo que estar entre las 100 mejores del ITF para que me asignen una universidad con menos dificultad”, agregó.

“Me siento muy orgullosa porque desde que empecé a entrenar busqué esto. Por mucho tiempo estuve en el número dos, y por fin lo logré este año. A comienzos de 2024 gané el primer torneo de la gira y alcancé el número uno de Chile. Luego me fui a Colombia y a Perú gracias al apoyo de una empresa anónima”, reflexionó.

Por último, contó algunos detalles de los próximos desafíos en su carrera: “En la primera semana de agosto en Perú, estaré en Lima, el torneo dura una semana y van 10 países latinamericanos. Es el segundo torneo así que disputo, el primero fue en 2022, sub 14, quedé en el sexto lugar. Somos seis en el equipo, tres hombres y tres mujeres. El capitán es el que asigna si jugamos en singles o en dobles”, concluyó.