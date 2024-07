Comparte

En Puntapié Inicial, Patricio Yáñez abordó el rendimiento de la Roja en la Copa América y apuntó sus dardos hacia Alexis Sánchez, que a comienzos de esta semana resaltó los récords que ha obtenido durante su carrera en la selección para salir al paso de las críticas.

Sobre la situación actual de la selección chilena, Yáñez sostuvo que Gareca ha tenido que “insistir con una serie de jugadores que tu sabes que hoy no están para responderte y ese es el universo de jugadores que hay, es la realidad”.

“Tenemos un Alexis Sánchez que el técnico no se atreve a quitarlo, y bueno, lo quitó en uno de los partidos y Alexis está lejos de ser el jugador. Está más preocupado de los récords, como si uno le pidiera récords a Alexis. ‘Alexis, bate este récord'”, añadió.

Pero Pato Yáñez no se quedó ahí y agregó que “nadie le ha pedido récords en su vida, nadie le pide récords hoy día. Lo que uno le pide a Alexis Sánchez es que juegue bien y no lo está haciendo. Los récords compadre se los mete en el baúl de los recuerdos, para cuando tenga nietos, ahí están los récords, y nadie lo va a poder superar porque es un crack, pero ese crack hoy en día no está jugando de crack, entonces, esas son realidades que enfrenta Gareca”.

La Roja quedó eliminada en la fase de grupos de la Copa América, luego de no poder anotar ningún gol en los tres partidos que disputó ante Perú, Argentina y Canadá.