Los dichos de Marcelo Bielsa en la previa al duelo por el tercer lugar de Copa América no dejaron indiferente a nadie, y ahora fue el turno de Lionel Scaloni de responderle al rosarino.

El técnico campeón del mundo con Argentina, se refirió a lo puntualizado por Bielsa, sobre un supuesto amedrentamiento de la organización en su contra, tras el reclamo que hizo en su momento sobre el estado de la cancha en Estados Unidos.

“Ya lo dejé claro y fui primero, porque inauguramos el torneo, y lo sigo pensando. Lo que pasa que cuando me preguntaron la segunda rueda de prensa, dije que ya está porque no había manera de arreglarlo”, aseguró Scaloni.

“El sorteo de la Copa América fue en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa, ¿cómo la van a arreglar en cuatro días? Por so me pareció oportuno dejar el tema de lado“, añadió.

Scaloni respaldó a los jugadores de Uruguay

El DT campeón defensor del certamen aseguró que dejó los reclamos sobre el terreno de juego porque “para mi equipo no era necesario buscar excusa y había que sobreponerse a eso. Jugamos con Ecuador en una mala cancha también. Entonces, opinamos que lo mejor era no hablar más del tema porque incluso podría ser para nosotros una excusa y no buscábamos excusa en los campos”.

Scaloni agregó que “es evidente que estoy totalmente de acuerdo en eso e los campos”.

Por último, el trasandino empatizó con lo vivido por los jugadores uruguayos tras el término del partido por semifinales ante Colombia: “Ver tú familia en medio de un tumulto, que puede estar cerca, debe ser desesperante y yo creo que hay que mirar un poco eso, porque los jugadores que son los principales protagonistas y le pedimos que sean ejemplos, pero cuando pasa eso yo no sé cuánto actuarían de otra manera, creo que ninguno“.