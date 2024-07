Comparte

Luego de que Uruguay se quedara con el tercer lugar de Copa América, el técnico de los charrúas, Marcelo Bielsa, volvió a apuntar a la organización del torneo. Tras la premiación, el rosarino aseguró que cada una de las cosas que dijo “no son discutibles”.

“Las repercusiones no sé cuáles son, muy probable que se ponga en duda esto que he dicho. Nada de lo que yo dije puede ser interpretado como no cierto. Veo que la conferencia me mostró exaltado. El que se exalta pierde parte de la razón, pero yo revisé mentalmente lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas, no son discutibles”, señaló en conferencia de prensa tras el triunfo en penales de Uruguay sobre Canadá.

En ese sentido, reflexionó en torno a las acusaciones que hizo antes del duelo contra Canadá. “Hago una pequeña salvedad. Cuando uno se expresa con semejante rotundidad, diciendo lo que yo digo es cierto y no se discute porque es verdad. Es muy difícil no interpretar a la persona que está hablando como un vanidoso, un ególatra, un soberbio. Pero en este caso, yo me permito afirmarlo porque si uno dice las cosas que yo dije, y no es cierto, sería una vergüenza de mi parte. No se pueden decir las cosas que yo dije si existe alguna posibilidad que lo que dije no sea cierto“.

“Todo lo que dije es cierto, verificable y demostrable, si hubiera que dirimir sobre lo que yo dije y la forma de demostrarlo todo es cierto”, sentenció.