En la previa del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional, el volante de Colo-Colo, Arturo Vidal, se refirió a la posible llegada de nuevos refuerzos y manifestó que sería “espectacular” que Mauricio Isla arribe al club.

“El equipo está muy bien, ha trabajado muy fuerte estas últimas semanas. Nos sirvió mucho la Copa Chile porque podíamos jugar, casi todos tuvimos minutos y eso es lo más importante”, comenzó diciendo el King.

Sobre la llegada de nuevas incorporaciones, Vidal señaló que “de verdad no estamos preocupados por los refuerzos. Llegó un delantero de primer nivel y eso nos deja muy tranquilos, era lo que todo el mundo quería. Y ya los demás refuerzos, un lateral o un central creo que no son tan importantes como un delantero. Si el entrenador los necesita, seguramente llegarán, pero creo que en estos momentos estamos muy bien. Ojalá que Correa se recupere lo antes posible, pero el equipo se ve muy fuerte y estamos muy confiados en lo que se puede hacer”.

La posible llegada de Isla

El mediocampista, además, abordó la posible llegada de Mauricio Isla, jugador con el que Blanco y Negro ha estado en conversaciones las últimas semanas.

“Si se da sería espectacular, pero como dije, el equipo está muy bien. Si llega el Huaso tiene mucha experiencia, jerarquía y ayudaría mucho. Pero si no llega, el equipo está súper fuerte, porque nuestro problema el primer semestre creo que siempre dominamos todos los partidos, pero nos faltaba gol y con un delantero así como Correa, seguramente vamos a hacer muchos goles. Lo hemos visto en los entrenamientos y tiene una calidad increíble, seguramente va a dar mucho que hablar acá y la competencia con Paiva va a ser muy buena”, afirmó.

“No he hablado con Isla, no he hablado con Catalán, no he hablado con nadie. He hablado solo con mis compañeros que nos vemos todos los días, estamos todos muy motivados y concentrados en lo que queremos. Sabemos que tenemos un gran equipo y que podemos pelear con cualquiera”, sentenció el King.