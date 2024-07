Comparte

Luego de la clasificación en Copa Chile, el capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, se refirió a las posibilidades de volver a ver a Charles Aránguiz con la camiseta de la U y aseguró que el volante volverá “tarde o temprano” a jugar por los azules.

En conferencia de prensa, Díaz señaló que “es una persona que conozco mucho, admiro muchísimo y quiero mucho también. Estamos esperando que se dé. Tarde o temprano va a venir, ojalá que sea muy pronto, pero ya esas cosas dependen netamente de lo dirigencial y de Charles”.

“Creo que tiene contrato en Brasil, si no me equivoco; entonces, se dará cuando se tenga que dar y vamos a ser todos muy felices con su vuelta“, añadió Díaz.

Uno de los grandes temas en la U durante el actual mercado de fichajes es la situación de Marcelo Morales, y Díaz señaló que el lateral “es un jugador de casa, querido. Ha respondido durante todo el tiempo que ha jugado en la U. Es un buen muchacho, le recomiendo disfrutar y pasarlo bien en el entrenamiento“.

Marcelo Díaz, la cara visible de la U

“Lo que venga en el futuro se va a resolver, no depende de él. Está disponible, el entrenador dijo que fue una decisión técnica de él, se adjudicó toda la decisión y ante eso no hay nada más. Sigue entrenando con nosotros, está contento, enfocado y se prepara como todos para iniciar la segunda parte del año que va a ser muy importante”, sostuvo.

“No es fácil estar pensando en tu futuro, pero mi recomendación es que tienen que disfrutar acá y hasta el último día que estén, tienen que dar lo mejor de sí. Si a Marcelo le toca irse, le desearemos lo mejor y si se tiene que quedar, va a competir por el puesto”, añadió.

Sobre los trabajos del plantel universitario laico, Díaz señaló que “estamos centrados en trabajar. No nos importa mayormente nada de lo que suceda afuera o que hagan otras personas. Tuvimos una semana libre y todo lo demás ha sido trabajo. No nos corresponde entrar en temas que no son nuestros, nos enfocamos en hacer una buena inter temporada”.

“El presente indica que soy jugador de la U, capitán y cara visible acá, solo me involucra hablar de fútbol hoy en día“, sentenció.