Este martes Alexander Aravena emprendió vuelo a Brasil para sumarse a su nuevo club, Gremio, y Patricio Yáñez, en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, analizó las posibilidades del joven delantero formado en la Universidad Católica.

Lo primero que sentenció el campeón de América con Colo-Colo en 1991 es que Aravena “no estaba para irse a Europa, por condición física, estatura, movilidad. Creo que se va a un país donde él puede desarrollar su juego. A él lo contratan por lo que había hecho, no por el presente que no era muy bueno. Así es que le va a costar y mucho”.

“No es como Europa, donde si no tienes una base física, una estatura, una movilidad no juegas, pero en cambio, deben haber 10 mil jugadores tan técnicos como él en Brasil, pero tiene la característica de que marca goles, encara”, añadió.

Uno que si le dejó las fichas puestas en Aravena es Cristián Alvarado, quien puntualizó que el ariete “tiene 21 años y yo creo que él va a responder en Brasil. Es una sensación, lo estoy proyectando principalmente en la selección. Estamos tan escasos de delanteros, yo creo que le hará muy bien este salto“.