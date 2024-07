Maximilian Ibrahimovic, hijo del legendario futbolista sueco Zlatan, seguirá los pasos de su padre y firmó su primer contrato profesional.

El jugador de 17 años fichó por AC Milan, elenco donde militó Zlatan entre 2019 y 2022, y donde conquistó una Serie A.

Maximilian se iniciará en Milan Futuro, equipo juvenil del cuadro lombardo que competirá en la Serie C de Italia durante esta temporada.

Ibrahimovic jugó en la selección sub 18 de Milan la temporada pasada y también tuvo pasos por las academias de París Saint-Germain y Manchester United, clubes en los que jugó su padre.

🔴⚫️🇸🇪 Zlatan Ibrahimović son Maximilian (2006) has signed his first pro contract at AC Milan.

He will start playing with youth team Milan Futuro. pic.twitter.com/wx0twxY6ZE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024