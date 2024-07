Comparte

Una de las grandes polémicas de la Eurocopa 2024 fue una mano de Marc Cucurella dentro del área en los cuartos de final del torneo. El partido terminó con triunfo de España sobre Alemania, lo que marcó el último partido del anfitrión. El árbitro del encuentro terminó invalidando la jugada por infracciones previas. Uno de los que rompió el silencio fue el ex volante alemán Toni Kroos, quien se refirió a la jugada y señaló que el colegiado “al menos debía mirarlo“.

“Me he contendido hasta hoy. No lo vi en absoluto. No estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo“, comentó Kroos en su podcast ‘Einfach mal Luppen‘.

“Sólo me enfadé cuando lo vi después, así que dejémoslo así“, añadió.

Sobre la jugada, Kroos indicó que “en el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo“.

Por último, el volante multicampeón con el Real Madrid reflexionó sobre los criterios establecidos para pitar las faltas. “Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final lo único que pudimos hacer fue aceptarlo”, sentenció.

Finalmente, España dejó en el camino a Alemania en su Eurocopa al imponerse por 2-1 con gol de Mikel Merino en la última jugada del partido, a los 119 minutos de juego. A la postre, los ibéricos se coronaron campeones del certamen, luego de dejar en el camino a Francia, en las semis, y de vencer a Inglaterra en la final.

Este fue el último partido como profesional de Toni Kroos, quien había anunciado su retiro de la actividad previo al inicio del torneo.