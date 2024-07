Comparte

El futuro de Mauricio Isla es toda una incógnita. Ante el interés de Colo-Colo el lateral derecho aún tiene temas pendientes con Independiente al otro lado de la cordillera. Para Cristián Caamaño en Puntapié Inicial, el futbolista debería destrabar su situación en Argentina para no seguir aplazando su llegada a un nuevo club.

Para Caamaño, la situación de Isla radica en que “una cosa es que él tome una decisión y otra es que pueda romper un vínculo. Está obligando al club que lo quiera, porque no es un jugador libre, aunque pareciera que es un jugador libre. Hay que recordarle que tiene un contrato vigente con Independiente, más allá de si le deben uno, dos, tres, cuatro sueldos, que eso lo desconocemos”.

“En ningún momento habla de la situación de Independiente. Él tiene que resolver eso, porque si no lo hace, lo va a tener que resolver el club que lo quiera fichar, y no sé si un club está dispuesto a invertir el dinero que pide Independiente por un jugador de 36 años. Lo que está haciendo Isla de postergar su viaje y no dar la cara, y todo dejárselo al representante”, añadió.

Según el comentarista de Deportes en Agricultura, Isla debe hacer “los llamados respectivos, que viaje a Buenos Aires”, para aclarar si situación. “Me parece que no le está ayudando a la causa. Creo que lo de Isla lo primero que tiene que resolver es él lo que va a pasar con Independiente, porque esto solamente va a enredar aún más su salida. Ya lleva 45 días con las maletas en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Isla? Él no ha firmado su desvinculación, porque si él la logra firmar, evidentemente cambia todo el escenario para cualquier club que lo quiera contratar“.

“Tenemos que saber cuánto es la deuda que existe realmente entre el club argentino y el jugador. Todos esos números son negociables de acuerdo a la deuda que tiene Independiente, pero si no existe deuda, si Independiente está convencido de que el jugador tiene que completar su contrato, evidentemente que esto va a seguir retrasándose, y a Colo-Colo le quedan solo tres semanas“, concluyó Caamaño.