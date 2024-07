Comparte

El entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se mostró incómodo en la conferencia de prensa previo al duelo ante Cobresal debido a la polémica ausencia de Marcelo Morales en el último duelo de los azules.

El estratega fue consultado por el lateral izquierdo y afirmó que “la semana de Morales la vi muy bien y la lista de convocados nunca la hice pública”, dando a entender que el jugador reaparecerá en las nóminas este fin de semana.

“Me preocupa cuando un sector de la prensa inventa o tergiversa y me ocupa el equipo con el cual estoy conforme”, agregó.

“Lo de Marcelo no es una explicación, es la verdad. (…) Me preguntaron qué me preocupa y deportivamente nada”, insistió.

Por último, tuvo palabras para la posibilidad de reforzar al equipo. “Tengo mucha seguridad en este plantel, estoy lejos del temor. Desde el resultado, costó ganar el último partido, pero el equipo fue ampliamente superior”, indicó.

“Este plantel merece mucho más respeto del que se le tiene. Estamos en gestiones para que se incorporen jugadores, pero no se puede asegurar que con el actual plantel no se puede salir campeón. No hay que descalificar a este plantel”, cerró.