Marc Cucurella, lateral izquierdo de la selección española, cumplió su promesa. Hace algunos días, el futbolista de Chelsea avisó que si se quedaban con la Eurocopa se teñiría el pelo de color rojo y esta jornada sorprendió en sus redes sociales luciendo su nuevo look.

“Lo prometido es deuda”, fueron las palabras del jugador, acompañado de unas fotografías mostrando su nuevo color de cabello.

El pasado 13 de julio, un día antes de la final ante Inglaterra, el futbolista dijo a Mundo Deportivo que “si ganamos, si ganamos… no puedo presentarme a jugar una final de rojo. Lo tengo que hacer y he estado pensando la manera, que tampoco me quede aquí un rojo como el de la Sirenita. Algo haremos”.

Revisa el cambio de look de Cucurella a continuación: