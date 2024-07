Comparte

El presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa se refirió a la negociación con Mauricio Isla para reforzar la defensa de Colo-Colo. El mandamás no descartó su llegada pero aseguró que está complejo el panorama.

En conversación con los medios de comunicación, Mosa afirmó: “Hicimos tres ofertas y las tres fueron rechazadas. Así que, nada, estamos viendo otras alternativas en este momento”.

“La señal que da es que no quiere venir, cuando uno rechaza tres ofertas y a todas las propuestas que mandamos dicen que no, entendemos que no les interesa” añadió.

Sobre las recientes declaraciones del Huaso, el mandatario de ByN expresó que “me llama la atención porque pensamos de que, por lo que nosotros habíamos escuchado, él tenía muchas ganas de venir. Cuando uno hace una oferta, hace dos, por lo general recibe una contrapropuesta y lo que recibimos fue una negativa a las tres veces“.

Sin embargo, Mosa no descartó la llegada del lateral derecho: “Nada está cerrado. Todas las cosas siempre siguen abiertas, pero nosotros no nos quedamos con un solo nombre, estamos trabajando por el lado para ver de qué manera satisfacemos las necesidades del entrenador del equipo”.

Aníbal Mosa deja abierta la chance de un refuerzo más apuntando a que “una vez que tengamos ese lateral, vamos a conversar con el cuerpo técnico. Veremos si se da por cerrado el plantel con eso o se ve otra alternativa siempre y cuando sea un aporte“.