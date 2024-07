Comparte

Pablo Parra conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura sobre su salida de Colo-Colo en la presente temporada. El volante se incorporó a Unión La Calera y debutó ante Universidad Católica.

El mediocampista se refirió a su partida del Cacique: “Uno se entrena para jugar, lo venía haciendo bien en el entrenamiento, pero algo pasaba que no estaba yendo citado, que no jugaba. Entonces, tomé la decisión de salir y quería mostrar mi juego, el que siempre he hecho”.

“Tampoco hay que echarle la culpa al técnico, la verdad que es con uno mismo, uno se enfada solo porque no estuve jugando en Colo-Colo”, añadió.

Parra comentó la competencia que existía en su puesto asegurando que “habían 5, 6 jugadores. Entonces, se veía difícil y los que estaban jugando lo estaban haciendo bien”.

“No sé si me pesó la camiseta porque no tuve la continuidad que debía tener. Entonces creo que era el jugador ese que jugó los últimos partidos en Colo-Colo, siento que ese era, y después fui perdiendo en terreno”, sentenció.