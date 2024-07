James Rodríguez rescinde contrato con Sao Paulo luego de realizar una tremenda Copa América con Colombia. El volante no tuvo continuidad en Brasil y espera volver a Europa.

La excelente participación que tuvo en el certamen continental, revalorizó al colombiano y espera volver al Viejo Continente según informó el experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano.

James solo disputó 22 partidos en el cuadro brasileño, marcando 2 goles y entregando 4 asistencias.

🚨🇨🇴 James Rodriguez, set to be available as free agent terminating his contract by mutual agreement with São Paulo.

He’s set to part ways with the club after excellent Copa América.

James would love to return to European football. pic.twitter.com/zVKOlMUVNf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024