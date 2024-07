Comparte

No todo fue alegría en el Monumental tras el triunfo agónico de Colo-Colo sobre Unión Española. Y es que Arturo Vidal salió con molestias físicas de la cancha, lo que dejó preocupados a hinchas, jugadores, dirigentes y al cuerpo técnico del Cacique.

Cuando corría el minuto 80 del partido entre albos e Hispanos, el volante sintió un fuerte dolor en su pierna izquierda, por lo que tuvo que salir en reemplazo de Lucas Soto.

Tras el pitazo final, Vidal aseguró en zona mixta que la dolencia que lo sacó de la cancha “fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido. Sentí algo que no había sentido nunca antes, pero de seguro me recupero rápido, no hay problema”.

“Este martes veremos qué pasa. Es algo muscular. Espero se me pase mañana y estar bien el martes“, concluyó Arturo Vidal.

Colo-Colo se impuso por 2-1 con gol de Cristián Zavala a los 90+6′ de un partido que terminó a los combos, con cuatro expulsados y que dejó al equipo de Jorge Almirón a cinco unidades de Coquimbo Unido, el nuevo líder del Campeonato Nacional.