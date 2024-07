En el entretiempo del empate 2-2 entre River Plate y Lanús, el elenco bonaerense aprovechó de homenajear a Enzo Fernández, exjugador del club que recientemente conquistó la Copa América junto a Argentina.

Sin embargo, su homenaje no estuvo exento de polémicas. Esto porque cuando el futbolista iba a salir a la cancha, los hinchas presentes en el Estadio Monumental comenzaron a entonar el cántico que tiene a Fernández en el ojo del huracán.

A Enzo Fernández lo quiero por lo que hizo con su vida, lo que hizo con la redonda me come las pelotas.

“Escuchen, corran la bola…” se escuchó desde varios sectores del estadio. Este cántico surgió durante el Mundial de Qatar 2024, previo a la final ante Francia. Y en los últimos días volvió a tomar fuerza luego que los seleccionados argentinos lo corearan tras consagrarse campeones de América.

Por esta razón, la FIFA abrió una investigación contra la selección argentina por los cánticos racistas. Además, varias figuras del fútbol mundial salieron a repudiar el actuar de los futbolistas trasandinos durante los festejos del título.

O meia Enzo Fernández, do Chelsea, foi homenageado pela diretoria do River Plate no intervalo do jogo contra o Lanús.

No momento da homenagem, a torcida do River entoou no Estádio Monumental de Núñez, a música racista e transfóbica contra os jogadores franceses.

"Escutem,…

