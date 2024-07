Comparte

Marcelo Salas se refirió a la vuelta de Charles Aránguiz a Universidad de Chile, información que tomó fuerza en los últimos días. El Matador además comentó el presente de los Azules en el Campeonato Nacional.

En el marco del lanzamiento del Certificado en Sports management, Negocios y Vida Saludable de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez moderado por Francisco Sagredo, el ex delantero de la U estuvo presente.

En conversación con Deportes en Agricultura, Salas habló de la actualizad de los Azules: “Tuvo un inicio muy bueno, al final como pasa siempre, los clubes se adaptan y te empiezan a conocer más tu fórmula y quizás le ha costado más en los últimos partidos”.

“Obviamente después de los últimos años que ha tenido la U, este ha sido muy bueno. En el último tiempo ha estado peleando por no descender o en la parte baja de la tabla“, añadió.

Posible arribo de Charles

En este sentido, el Matador expresó que “son rumores en este momento, no se sabe si él podrá volver o no, siempre he considerado que es un jugadorazo, una gran persona“.

“Sería un aporte en cualquier momento y en el club que llegue. Tengo un cariño especial por él, es un gran jugador y esperar que la decisión que tome sea la correcta y lo mejor para él, nada más”, sentenció.