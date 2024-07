Comparte

El entrenador de Argentina Javier Mascherano disparó con todo contra la organización de los Juegos Olímpicos. El DT se mostró furioso tras la derrota sufrida por su seleccionado tras casi dos horas de espera para reanudar el juego y que les anulen el empate.

En cuanto al día previo al encuentro, Masche aseguró que “irrumpieron en nuestra propiedad y nos robaron. Le robaron las cosas a Almada, que le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. Nos piden credencial para todo pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos. Nosotros ni Marruecos queríamos jugarlo”.

El ex seleccionado trasandino fue categórico: “Esto es un papelón, nos avisaron que el partido estaba suspendido por seguridad. Son los Juegos Olímpicos, no es un torneo de barrio. Se frenó siete veces el partido por ingreso de gente. En ningún momento se habló del VAR. El sitio oficial de los Juegos Olímpicos lo dio finalizado por 2-2. Yo no quiero que me beneficien pero tampoco tomarnos el pelo como pasó hoy”.

El estratega continuó sus descargos y afirmó que este duelo que vivió en París 2024 “es el circo más grande que he visto en vida”.

El entrenador se refirió a la situación del gol anulado en el último suspiro y aseveró que “no sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Déjame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me parés el partido para jugar tres minutos después de una hora y media. Un papelón”.

“A la hora de estar en el vestuario no teníamos ninguna novedad y empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca a darnos explicaciones”, sentenció.