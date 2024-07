Comparte

El tenis olímpico sufrió una nueva baja. La kazaja Elena Rybakina, actual 4° del ranking WTA, anunció sorpresivamente que no participará de la cita de los anillos debido a problemas de salud.

“Lamentablemente no podré asistir. Después de Wimbledon enfermé de bronquitis aguda y a pesar de los intentos por entrenar, mi cuerpo no se ha recuperado. Los médicos me prohibieron salir a la cancha”, confirmó.

Su inesperada ausencia provocó modificaciones en el cuadro principal, el cual se sorteó esta jornada. Quien ocupará su lugar en el singles será la francesa Caroline Garcia, quien se medirá a la rumana Jaqueline Cristian en primera ronda.

Rybakina también participaría del dobles junto a Alexander Bublik, pero tras su baja, quienes ocuparán su lugar serán los argentinos Máximo González y Nadie Podoroska, quienes se enfrentarán a los estadounidenses Taylor Fritz y Coco Gauff.