Jean Paul Pineda tomó una drástica decisión sobre su futuro. A través de las redes sociales de Real San Joaquín, el atacante de 35 años anunció su retiro del fútbol profesional.

“Tomé una decisión muy importante en mi vida que es no seguir jugando al fútbol, por temas personales, voy a irme fuera del país a trabajar”, confirmó Pineda..

“El club lo entendió súper bien, conversé con todos los que me abrieron la puerta en un principio. Les quería agradecer eternamente por la posibilidad de poder vestir estos colores. Me sentí súper orgulloso, hice grandes amistades y quería agradecer sobre todo a la gente que me apoyó en cada partido”, añadió.

A lo largo de su carrera, Pineda vistió las camisetas de Palestino, Cobresal, Cobreloa, Unión Española, Colo-Colo, entre otros, en nuestro país. Mientras que en el extranjero defendió a Córdoba (España), Vitória (Brasil) y Atlético Bucaramanga (Colombia).