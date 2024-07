Comparte

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen haciendo noticia por los problemas de seguridad, pese a contar con el presupuesto más grande de la historia en esta materia. Durante esta jornada se supo de un ataque coordinado al servicio de trenes en la capital francesa, a lo que se le sumó una denuncia por hurto en contra de la leyenda del fútbol mundial Zico.

El ex crack de la selección brasilera sufrió un millonario robo durante la noche de este jueves, cuando desconocidos sustrajeron una maleta perteneciente al ex futbolista. En su interior, entre sus pertenencias, contaba con un reloj Rolex, diamantes, además de dos mil euros y dos mil dólares en efectivo. El monto total del robo estaría avaluado en más de US$ 500 mil.

Según información de Le Parisien, todo habría sucedido cuando Zico salió del hotel donde se hospedaba como uno de los miembros de la delegación brasileña e invitado estrella en París 2024. Al momento de abordar un taxi, puso su maleta en el asiento trasero del vehículo, cuando aparecieron dos desconocidos. El primero entabló conversación con el conductor, mientras su compañero aprovechó de sustraer el equipaje del brasilero.

A raíz de esto, la Brigada para la Represión del Bandidaje (BRB) inició una investigación para buscar a los responsables. Sin embargo, en las primeras diligencias de la jornada no obtuvieron declaraciones de testigos ni pistas para acercarse a los delincuentes.

Lo ocurrido a Zico se suma a la seguidilla de robos ocurrida en los días previos al inicio de los Juegos Olímpicos. El técnico de la selección argentina, Javier Mascherano, denunció que Thiago Almada fue víctima del robo de varias joyas. Además, la delegación australiana de BMX fue emboscada para robarles algunas pertenencias y herramientas de los deportistas vitales para competir.