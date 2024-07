Comparte

El técnico de la Roja, Ricardo Gareca, viajó a Europa para reunirse con distintos seleccionados nacionales durante este jueves. Ante esta situación, Patricio Yáñez cuestionó la decisión del Tigre en Puntapié Inicial, y señaló que lo más importante ahora es que jugadores como Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Mauricio Isla encuentren club cuanto antes.

Sobre el viaje, Yáñez señaló que “si llega el técnico por primera vez, ya está bien, anda a conocerlos típicos viajan para presentarse, pero ya los conoce a todos y va a ir a ver básicamente a todos los que estuvieron Copa América. Pero bueno, buen ejercicio. A ver, es igual, yo creo que sobra, pero si él considera que que algo puede sacar en limpio”.

“En rigor acá los temas son de Bravo, ¿que pasa con Bravo? ¿Va a jugar, no va a jugar? ¿va a tener equipo?. Ya estamos entrando en el último mes antes de las Clasificatorias. ¿Qué va a pasar con Alexis? Va a tener, no va a tener equipo, porque son dos jugadores que juegan. Si tu me dices que son dos jugadores que están en la lista de los 55 América, los tres, los tres juega, Isla también“, añadió.

Pero el campeón de América con Colo-Colo profundizó en su punto y dijo: “Es decir, son de los 55 que estaban en Copa América. Bueno, ya tienes dos o tres que están jugando, que son los titulares, pero ahí tenemos tres jugadores y yo creo que eso es lo preocupante y que yo me imagino que Gareca está ya observando, viendo que Alexis no tiene equipo, obvio que no lo va a llamar”.

“Creo que no lo va a llamar sin jugar hace rato. O Bravo, que sea el portero de la Roja sin tener participación desde el segundo partido de la Copa América. Hasta ahora decir eso bueno lo puede hacer el técnico. Buena decisión de él pero, de verdad sería extraño”, concluyó.