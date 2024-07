Simone Biles nuevamente deslumbró en los Juegos Olímpicos, donde Estados Unidos se quedó con el oro en la competencia por equipos de la gimnasia en París 2024.

El equipo norteamericano sumó un total de 171,296 puntos para hacerse con la medalla dorada, mientras que el podio lo completaron Italia y Brasil.

Con esta conquista, Biles sumó su quinto título olímpico y su octava medalla, lo que la convierte en la gimnasta estadounidense con más preseas en la historia.

Simone Biles buscará acrecentar su leyenda en París 2024, donde tiene cuatro finales por delante, por lo que podría colgarse más medallas.

The 🐐 is getting better with age.#ParisOlympics pic.twitter.com/iCY5lID7gE

— Team USA (@TeamUSA) July 30, 2024