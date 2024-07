Comparte

El retorno de Charles Aránguiz a la U está cada vez más cerca de concretarse. Sin embargo, Cristián Caamaño en Puntapié Inicial fue enfático en señalar que el tiempo que se tomó la dirigencia azul para amarrar los refuerzos de cara a la segunda ronda, le está pasando la cuenta a los dirigidos por Gustavo Álvarez.

“Así como hemos sido muy críticos con Colo-Colo, lo de la U ha sido la lamentable, y esto le está costando un mal arranque de campeonato. El técnico está nervioso, porque está con la cabeza esperando que lleguen los refuerzos. En el plantel se miran, y dicen ‘oye, no está alcanzando’. Y resulta que toda la ventaja que disponía la U hace dos semanas, antes del sábado, desapareció“, comentó Caamaño a los micrófonos de Deportes en Agricultura.

Pero no se quedó ahí y profundizó en que “siguen pasando los días y no aparecen los jugadores en el CDA. Este fin de semana va a seguir contando con el equipo que está dando pena en el Campeonato, porque eso es lo que ocurre con la U”.

“Las dos primeras fechas, sobre todo en La Serena y nadie parece importarle demasiado. Es como que ya sabes que en realidad si no ganamos no pasa nada. Si no vamos a la Libertadores no pasa nada. Estamos refundando el club. Jamás se han hecho cosas como esta en la historia del club y y de verdad uno empieza a analizar y se está haciendo todo lo que hicieron el año pasado, que terminó con el equipo condenado a estar fuera, incluso la Copa Sudamericana”, cocluyó.