Tras su gran rutina en el BMX Freestyle, la ryder chilena Macarena Pérez dio sus impresiones de lo logrado en París 2024, donde igualó una marca de 76 años en el ciclismo olímpico chileno.

Sobre su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, Pérez señaló que “lo viví a fondo, lo disfruté y di lo mejor de mí. Logré cosas buenas, me fue mejor de lo que esperaba“.

Acerca de la rutina que le valió la obtención de su segundo diploma olímpico, Pérez explicó que “tenía un par de cosas que quise hacer, estuve muy cerca de poder hacerlo. Me faltó la confianza, me faltó un poquito más de entrenamiento en esos trucos, pero estuvo la intensión y me fue bien sin esos trucos, así que estoy súper feliz”.

El apoyo fue clave en París 2024

Por último, la Ryder chilena agradeció el cariño de la gente en París 2024: “La energía se sintió super fuerte. Estoy súper agradecida por todo lo que siempre me han entregado, por creer en mí, por toda esta locura, que no es nada fácil. Hemos tenido altos y bajos, y siempre están todos apoyando”, concluyó.

Con una puntuación de 84,55, la Ryder nacional quedó a solo 4,25 puntos de la medalla de bronce, que terminó en manos de la australiana Natalya Diehm (88,8).

La medalla de oro la ganó la china Deng Yawen, con 92,6 puntos, mientras que la plata se la quedó Perris Benegas (90,7) de los Estados Unidos.

Este rendimiento le permitió a Pérez igualar la marca de Mario Masanés, quien quedó en el quinto lugar de los 1000 metros sprint en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, la mejor marca del ciclismo chileno en la cita de los cinco anillos.

Además, la chilena superó su registro alcanzado hace tres años, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde compitió sin público por las restricciones sanitarias de la pandemia.