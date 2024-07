Comparte

Rafael Nadal se quedó sin medalla en París 2024. Al igual que en el singles, el ex número uno del mundo cayó en el dobles junto a su compatriota Carlos Alcaraz y dijo adiós al sueño olímpico.

Tras la derrota, el español puso en duda su continuidad en la actividad. “Había terminado una etapa que se había marcado hasta los Juegos Olímpicos”, comenzó diciendo el deportista.

“Esto no afecta en nada. Al final mi futuro como profesional, lo que afecta es las ganas y el sentimiento que yo tenga que tomar la decisión o no. Para mí se ha terminado una etapa, me había marcado hasta los Juegos Olímpicos desde que empezó el año como objetivo”, agregó.

Por último, Nadal señaló que “voy a volver a casa, voy a desconectar y en frío, pues cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, sea con una raqueta en la mano o sin ella, se los haré saber”.