Carlos Alcaraz sigue a paso firme en los Juegos Olímpicos. El tenista español superó al estadounidense Tommy Paul y luchará por las medallas en París 2024.

El deportista de 21 años no tuvo mayores inconvenientes en el primer set, donde se puso en ventaja con un 6-3.

El segundo parcial, en tanto, se definió en el tie break, donde Paul batalló, pero no le alcanzó para doblegar al español que cerró el partido por 7-6 (7).

En busca de la final, Alcaraz se medirá al ganador de la llave entre el noruego Casper Ruud y el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Heading for the SF 👉😁@carlosalcaraz fights past Paul 6-3 7-6 to reach the final 4 at the @Olympics #tennis pic.twitter.com/duODeWYPXz

— ATP Tour (@atptour) August 1, 2024