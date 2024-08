Novak Djokovic (2° del ránking ATP) lo hizo otra vez. Aún presentando fuertes molestias en su rodilla, el serbio se las ingenió para batir en sets corridos por 6-4 y 6-2 al italiano Lorenzo Musetti en la cancha Philippe Chatrier de París (16° ATP) e instalarse en su primera final olímpica.

El partido comenzaría con un apretado primer set, en el que ninguno de los jugadores logró sacar distancia, y el desarrollo de cada game hacía presagiar que se definiría en un tie break. Sin embargo, el ex número uno del mundo logró sacar a relucir toda su jerarquía para quebrar en el noveno juego y, de esa forma, cerrar el set con su servicio por 6-4.

En la segunda manga se vería un desarrollo un tanto inusual, con Musetti quebrando el servicio de Djokovic en el primer game, y el serbio recuperándolo rápidamente. El italiano de 22 años lograría desequilibrar nuevamente en el set, pero el serbio equilibraría las cosas nuevamente, hasta que en el sexto juego logró tomar ventaja por 4-2 y, cuando ‘Lolo’ servía 2-5 para mantenerse en el partido, el 24 veces campeón de Grand Slam lograría un nuevo rompimiento que le permitiría quedarse con el segundo set y el encuentro por 6-2.

Lo próximo para el oriundo de Belgrado será la final del certamen, donde buscará su primer oro olímpico, ni más ni menos que ante el español Carlos Alcaraz (3° ATP), este domingo 4 de agosto en horario por confirmar.

Master Nole! 🇷🇸

Novak Djokovic is into his FIRST Olympic final and becomes the oldest singles player since 1988 to do so! #Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/1XUEFS4FtH

— ITF (@ITFTennis) August 2, 2024