Mauricio Isla y Alexis Sánchez aprovecharon al máximo sus días en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán, donde realizaron una intensa pretemporada bajo la supervisión del Cuerpo Técnico de La Roja, encabezado por Ricardo Gareca. Ambos seleccionados nacionales, junto a Thomas Galdames, se sometieron a una “readaptación a la forma deportiva” para mantenerse en óptimas condiciones.

Néstor Bonillo, preparador físico de La Roja, explicó que el enfoque de la preparación fue integral, abarcando aspectos físicos, técnicos y tácticos. “Enfatizamos en la fuerza como base principal de las otras cualidades físicas”, señaló Bonillo. La rutina incluyó entrenamientos con “acciones propias del juego y resistencia específica“, destinados a preparar a los jugadores para la alta competencia.

La planificación del entrenamiento constó de varias fases. Inicialmente, se trabajó en la adaptación anatómica de los jugadores, enfocándose en la parte muscular y la resistencia, con ejercicios en espacios reducidos que se ampliaron gradualmente. En una segunda etapa, se realizaron trabajos futbolísticos específicos, incluyendo fútbol reducido con la participación de jugadores de diferentes categorías y clubes, como las categorías Sub-18 y Proyección de Palestino.

Alexis Sánchez agradeció la dedicación del Cuerpo Técnico y el Staff de Juan Pinto Durán: “Han sido semanas increíbles con la gente de la Selección […] me permitió trabajar con jugadores jóvenes”. Mauricio Isla, ahora jugador de Colo-Colo, también expresó su gratitud: “Me he sentido bien con los entrenamientos porque me ayudan a estar bien para lo que viene”. Ambos valoraron el ambiente positivo y el apoyo recibido, crucial para su preparación física y mental.