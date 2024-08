Comparte

Independiente no lo pasa bien en el fútbol argentino. El Rojo sumó su cuarto partido consecutivo sin conocer de triunfos y los cuestionamientos contra su técnico, Julio Vaccari, han ido en aumento.

Tras el empate sin goles ante San Lorenzo el pasado sábado, el DT fue consultado por un periodista sobre su futuro, lo que no le cayó para nada bien. “Una vez le pregunté a Ricardo Gareca en su última etapa en Vélez si se ponía plazos ante la adversidad, él me dijo que los técnicos ven todo con optimismo. Quiero preguntarte cuánto optimismo ves en esta situación y si te pones plazos a largo o corto tiempo”, dijo el comunicador.

Tras una pausa, Vaccari contestó: “¿Plazos? Para, porque cuando tú me dices ‘¿te pones plazos?’, ¿ya me quieres echar?”.

“Es una pregunta, que ante la adversidad y la falta de resultados… tú más que nadie sabe que en el fútbol mandan los resultados”, replicó el periodista. A lo que Vaccari señaló “para, entonces me estás diciendo, ‘¿te pones plazos para irte?’” DT.

“Ante la adversidad, tú, ¿cómo ves la situación? Yo no te puedo echar, no tengo la fuerza”, insistió el comunicador.

Esto provocó la molestia del entrenador, quien fue categórico en su respuesta. “Me quieres echar, claramente. Me dijiste si me ponía plazos, lo que significa ‘¿cuándo te vas a ir?’. Y después me dices ‘no tengo la fuerza’, te faltó decir ‘sino ya te hubiese echado’”, lanzó.

“Estás en todo tu derecho a opinar eso y está bien, es correcto. Cuando yo vine acá sabía que iba a ser durísimo. Te voy a ser sincero, soy muy feliz de estar en esta institución, me siento muy feliz de estar en este club. Me siento realmente feliz, me siento pleno. Amo y disfruto estar en esta institución y tengo muchísimas ganas de que las cosas sucedan. Pero bueno, yo ya sé lo que tú piensas”, sentenció.