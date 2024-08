Desde Inglaterra dieron a conocer la “verdadera razón” de la expulsión de Luana Alonso de la Villa Olímpica. La atleta e influencer paraguaya, en su momento, salió desterrada del lugar por generar un supuesto “ambiente inadecuado” en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La nadadora en un comienzo causó noticia por su retiro de la competencia, tras quedar última en la carrera de 100 metros mariposa. Sin dar aviso, Alonso salió de la villa para recorrer Disney en Francia y al volver, el Comité Olímpico Paraguayo le impuso una sanción.

En consecuencia la mandamás del Team Paraguay Larissa Schaerer, le comunicó vía mail a la atleta que “haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas… Su presencia el día de la fecha, está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay”.

En este sentido, el medio inglés Daily Mail reveló el “verdadero motivo”, por la cual la nadadora guaraní no continuó en la localidad de París.

“Una de las competidoras más glamorosas de los Juegos Olímpicos fue expulsada de la Villa de los Atletas después de ser acusada de distraer a otros competidores con su escasa ropa y de socializar con otros atletas”, expuso.

“La deslumbrante rubia de 20 años, que perdió su evento el primer día de competencia, fue vista caminando con su propia vestimenta en lugar del uniforme oficial proporcionado por los jefes del equipo paraguayo”, agregó.

Además, el sitio inglés asegura que “distrae a sus compañeros de equipo” y que además, se le había visto socializando con otros atletas en la villa. Además, que se le vio en un hotel en París y compartió sus salidas ante sus más de 500 mil seguidores en redes sociales.

Sin embargo, propia Luana Alonso en sus historias de Instagram publicó que “nunca me expulsaron de ningún lado. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”.

Inside glamorous Olympics swimmer’s controversial trip to Paris: How Paraguayan star, 20, kicked out of the athletes village for ‘distracting other competitors with skimpy clothing’ visited Disneyland, high-end boutiques and restaurants during the Games https://t.co/fgwLQfmDNS pic.twitter.com/lMfBHvX1si

— Mail+ (@DailyMailUK) August 5, 2024