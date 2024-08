Francisca Crovetto hizo historia en París 2024. La deportista nacional se colgó la medalla de oro en el tiro con skeet, acabando con 16 años de sequía para nuestro país, y se convirtió en la primera chilena en conseguir la presea dorada en unos Juegos Olímpicos.

Sin embargo, la consagración de Crovetto desató la furia en Reino Unido, donde alegan que hubo un “robo” en la obtención de la medalla dorada de la chilena.

El reconocido medio británico, The Sun, publicó un artículo titulado “Amber Jo Rutter fue ROBADA en la tanda por la medalla de oro mientras las repeticiones muestran el error de los jueces ‘incompetentes’ en los Juegos Olímpicos de París”.

El citado medio consignó que la británica “perdió en circunstancias controvertidas” contra la nacional. “Rutter claramente golpeó el plato, pero los jueces no le otorgaron el tiro”, insistió.

Esto fue compartido por BBC Sport, que aseguró que lo ocurrido “se hablará durante los próximos días”. Acompañado de un video, el también medio de Reino Unido indicó que “este es el controvertido momento en que Amber Rutter golpeó el platillo por el lado derecho… ¡pero no fue contado!”.

A moment that will be spoken about for days to come.

This is the controversial moment GB’s Amber Rutter hit the clay on the right-hand-side… but it wasn’t counted!#Olympics #BBCOlympics #Paris2024 pic.twitter.com/ePOrliAapl

— BBC Sport (@BBCSport) August 4, 2024