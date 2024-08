Comparte

Este lunes, Patricio Yáñez dio sus impresiones sobre el histórico oro olímpico conquistado por Francisca Crovetto en París 2024. El comentarista de Deportes en Agricultura solo tuvo elogios para la deportista chilena en Puntapié Inicial y valoró la humildad que tuvo luego de convertirse en la primera mujer chilena en conquistar la presea dorada en unos Juegos Olímpicos.

“Hay dos cosas que a mi me gustaron de ella: lo primero, que agradeció a todo el mundo que había trabajado con ella, desde la Federación, habló de Chile Deportes, todo el mundo, su psicólogo, su técnico, en fin, todo su equipo de trabajo no se olvidó de nadie“, destacó el campeón de América con Colo-Colo en 1991.

Crovetto un ejemplo de oro para Chile

Además, Yáñez valoró que Crovetto entregó un mensaje “para un país que es derrotista. Somos por naturaleza medios fomes, medios chaqueteros. Cuando vemos que las hermanas Abraham quedan entre las 12 mejores del mundo ya es malo y uno no dimensiona que es extraordinariamente bueno. Entonces, ella dijo que los sueños se cumplen y hay que querer no más, intentar, luchar, trabajo, esfuerzo, detrás de cada objetivo”.

Pero Yáñez no se quedó ahí en su reflexión y sostuvo que “si todos nosotros, en la vida, no solo el deportista, pero si todos contamos lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido para llegar donde estamos, es de esfuerzo y sacrificio. Son pocos los que nacen en una situación social y económica donde lo tienen todo y el esfuerzo no se da, como en la mayoría de los chilenos. Ahí Francisca tuvo agradecimientos para todos aquellos que le permitieron triunfar, porque sus pasados Juegos Olímpicos no habían sido buenos”.

Francisca Crovetto se transformó en la primera mujer chilena de la historia en ganar un oro olímpico. Además, volvió a darle a Chile una presea en unas olimpiadas luego de 16 años, tras la plata ganada por Fernando González en Beijing 2008.