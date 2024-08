Comparte

Lawrence Vigouroux contó su paso por Chile, donde no se fue con los mejores recuerdos tras haber estado seis meses en el país. El arquero estuvo durante 2019, periodo donde existieron grandes protestas en la nación.

En entrevista con BBC Gales, el portero recordó su estadía en territorio chileno: “Vine de Inglaterra, vivía a 15 horas de casa y la gente se estaba rebelando por algo de lo que yo no tenía ni idea. Fue bastante aterrador”.

“La gente se amotinaba todos los días”, expresó el meta. Vigouroux estuvo durante 2019 en Everton de Viña del Mar.

El arquero llegó a Chile en ese año, donde se llevaron a cabo protestas que sacudieron a todo el país y fue el motivo que sentenció la estadía del guardameta en el elenco Ruletero.

Además, el actual meta del Swansea se refirió a sus inicios en el fútbol: “Levanto las manos. No era el chico más profesional cuando era más joven. Eso es algo que siento que me ha impedido jugar a este nivel y (ayuda a explicar por qué) me ha llevado tanto tiempo llegar hasta aquí”.

“Pero hay otras cosas en el fútbol que importan: cómo eres como jugador día a día, cómo actúas, lo puntual que eres”, agregó.

En cuanto a su llegada al Swansea, Vigouroux indicó que “tenemos algunos porteros realmente buenos aquí y voy a tener que intentar luchar para ganar la camiseta. Luego, simplemente quiero expresarme en el campo. Estoy feliz de estar en un lugar donde siento que puedo hacerlo”.