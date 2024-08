Comparte

Michael Phelps lanzó los dardos contra la delegación China masculina de natación de 4×100 metros. Dos de los integrantes del combinado chino dieron positivo en doping en Tokio 2020.

Estas declaraciones fueron a raíz de que los chinos se quedaron con la presea dorada en la disciplina, superando a Estados Unidos. Esto no cayó del todo bien en el multicampeón olímpico.

Durante los pasados Juegos Olímpicos, Qin Haiyang y Sun Jiajun, quienes formaron parte del relevo que ganó el oro en París 2024, dieron positivo en el doping. Sin embargo, la Organización Mundial Antidopaje (AMA), aseguró que una contaminación en la comida fue la causante del resultado del dopaje de los deportistas.

El ex atleta estadounidense, quien se consagró con 28 medallas olímpicas, aseguró que “me rompe el corazón ver a gente que se ha esforzado durante cuatro años para preparar los Juegos Olímpicos y que luego llegue alguien que les arrebata su esfuerzo haciendo trampas”.

“Que sigan y se vayan a los Juegos de los Tramposos, dejen que los Juegos Olímpicos mantengan su integridad”, expresó.

Además, Phelps se refirió a los cuestionamientos que recibió durante su carrera sobre el doping e indicó que “la gente me ha llamado tramposo durante toda mi carrera. Me he sometido a muchísimos test de sangre y orina cada semana. ¿Por qué? Para poder decir que no soy un tramposo, que soy un atleta limpio y aquí están los resultados”.